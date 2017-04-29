Московское "Динамо" стало чемпионом России

Московское "Динамо" переиграло казанское "Динамо" в четвертом матче финала женского чемпионата России. Счет в серии стал 3-1 и московский клуб в пятый раз в истории стали чемпионом страны. Сегодняшний поединок завершился со счетом 3:1 (27:25, 14:25, 30:28, 25:21).

Ранее московское "Динамо" побеждало в чемпионате России в сезонах-2005/06, 2006/07, 2008/09 и 2015/16.