21:26 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Московское "Динамо" стало чемпионом России

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Московское "Динамо" переиграло казанское "Динамо" в четвертом матче финала женского чемпионата России. Счет в серии стал 3-1 и московский клуб в пятый раз в истории стали чемпионом страны. Сегодняшний поединок завершился со счетом 3:1 (27:25, 14:25, 30:28, 25:21).

Ранее московское "Динамо" побеждало в чемпионате России в сезонах-2005/06, 2006/07, 2008/09 и 2015/16.

 

Мы чемпионы!!!

Публикация от Dinamo Moscow volleyball club (@vldinamo) Апр 29 2017 в 11:22 PDT

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Платошкин Андрей

Молодцы девочки! С победой!!!

21:43

Костариканец!

Уи а зэ чемпионс, май фрэндс!

21:41

rusfed 2.0

Казань два дня подряд отдает почти уже выигранные матчи/партии - так чемпионами не становятся

21:35