Московское "Динамо" разочаровано решением Исполкома ВФВ и поздравило команду с победой над "Зенитом"

Московское "Динамо" на своем официальном сайте опубликовало пресс-релиз по результатам рассмотрения Исполкомом ВФВ ситуации матча бело-голубых против петербургского "Зенита".

В заявлении говорится, что клуб крайне разочарован решением организации от 7 ноября 2018 года, который утвердил ошибочное решение судей в матче между мужскими командами "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Динамо", лишив московскую команду права на честный исход матча, каким бы он не был.

Приводим выдержки из пресс-релиза "Динамо" (полностью заявление доступно на сайте клуба):

- Упущен уникальный шанс показать всему волейбольному сообществу, что в российской Суперлиге главенствует спортивный принцип, честный и непредвзятый волейбол. Нам крайне обидно не только за нашу команду, но и за весь российский чемпионат, который этим несправедливым, на наш взгляд решением, был отброшен на годы назад. Все те усилия, которые прикладываются руководителями российских клубов для популяризации как нашей Суперлиги, так и всего волейбола, разбиваются сначала о непрофессионализм судейских бригад, а затем, когда клубы апеллируют к ВФВ, как к организации, проводящей чемпионат России и стоящей на страже спортивных принципов честной игры, – о нежелание принимать на себя ответственные и справедливые решения.



Факт нарушения Правил волейбола в матче "Зенит" Санкт-Петербург и "Динамо" Москва, когда клубу "Динамо" не засчитали заработанное очко при счете 20-21, зафиксировали все. Тренеры, игроки, обычные болельщики, журналисты, эксперты, телезрители, даже сами арбитры не участвующие в матче – абсолютно все.



И все, что просил у Исполкома ВФВ клуб "Динамо" Москва, это подойти к решению этой проблемы объективно, а не формально. Но нас не слышат. Или не хотят слышать.



Итог. Команда "Динамо" Москва проводит на выезде тяжелейший матч с одним из самых сильным соперников – командой "Зенит" Санкт Петербург и, проигрывая по партиям 1-2 и уступая в концовке 4 сета, проявляет силу динамовского духа и бойцовский характер, отыгрывается со счета 21-24 до 24-24. Но судья-секретарь Абрамова, бригада судей Книжников-Карасев и инспектор Самедов не засчитывают набранное динамовцами очко и останавливают игру при счете 25-24, присуждая победу в недоигранном матче хозяевам площадки – команде "Зенит" Санкт Петербург. Все видят ошибку. Все с ней согласны. Никто не спорит.



НО… ИСПОЛКОМ ВФВ ПОСТАНОВЛЯЕТ: "Оставить результат матча "Зенит" Санкт Петербург – "Динамо" Москва без изменений, так как протест не был подан в установленном порядке и в установленное время и в регламентирующих документах как ВФВ, так и международной федерации не предусмотрена процедура послематчевого пересмотра результатов игры."



К судьям отобравшим у зрителей и команд эту игру, а у "Динамо" – возможную победу, применят "меры дисциплинарного воздействия"



"Поручить президиум ВКС и Инспектор кой комиссии ВФВ разъяснить судьям и инспекторам все методы и средства, необходимые для исключения возможности возникновения подобных ситуаций в будущем, а также применить к виновным в данном происшествии меры дисциплинарного воздействия."



О справедливости принятого решения и адекватности наказания для виновных судите сами друзья.



Будем с интересом ждать информирования всей волейбольной общественности о том, какие меры "дисциплинарного воздействия" применят к судьям и инспектору Президиум ВКС и Инспекторская комиссия.



В связи со всем вышесказанным, руководство и тренерский штаб ВК "Динамо" Москва, от всей души поздравляет свою команду с волевой победой над командой "Зенит" Санкт-Петербург, которая состоялась 28 октября 2018 года в городе Санкт-Петербург.



Гордимся вами, мужики!

Московское "Динамо" требует аннулировать исход матча с питерским "Зенитом" из-за ошибки при подсчете очков // Результат матча "Зенит" – "Динамо" не будет аннулирован