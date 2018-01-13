Московское Динамо победило "Уралочку"

Состоялись матчи 13-го тура чемпионата России.
Московское Динамо в гостях победило "Уралочку" со счетом 3:1.
Суперлига
Женщины
13-й тур
"Сахалин" (Южно-Сахалинск) - "Динамо-Метар" (Челябинск) - 3:2 (25:18, 14:25, 23:25, 25:16, 15:10)
"Заречье-Одинцово" (Московская область) - "Протон" (Саратовская область) - 0:3 (15:25, 18:25, 21:25)
"Динамо" (Краснодар) - "Ленинградка" (Санкт-Петербург) - 3:2 (27:25, 19:25, 18:25, 25:16, 20:18)
"Уралочка-НТМК" (Свердловская область) - "Динамо" (Москва) - 1:3 (21:25, 25:19, 13:25, 15:25)