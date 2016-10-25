Московское "Динамо" переиграло краснодарское

Краснодарское "Динамо" проиграло московскому в матче 3-го тура чемпионата России. В других встречах "Протон" уступил "Енисею", "Заречье-Одинцово" переиграло "Ленинградку", а "Динамо-Казань" обыграло "Метар".

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3-й тур

"Динамо" (Краснодар) - "Динамо" (Москва) - 0:3 (21:25, 15:25, 16:25)

"Динамо-Казань" (Казань) - "Метар" (Челябинск) - 3:0 (25:19, 25:16, 25:7)

"Заречье-Одинцово" (Московская область) - "Ленинградка" (Санкт-Петербург) - 3:1 (21:25, 30:28, 25:19, 25:14)

"Протон" (Саратовская область) - "Енисей" (Красноярск) - 0:3 (23:25, 18:25, 20:25)