Московское "Динамо" обыграло "Югру-Самотлор" в матче 18-го тура чемпионата России в трех сетах. Ранее лидер суперлиги "Зенит" одержал победу над "Кузбассом", уступая в счете 0:2 по ходу встречи.

Чемпионат России

Мужчины

Суперлига

18-й тур

"Локомотив" (Новосибирск) - "Газпром-Югра" (Сургут) - 3:1 (25:23, 25:23, 23:25, 25:22)

"Динамо" (Москва) - "Югра-Самотлор" (Нижневартовск) - 3:0 (25:20, 25:22, 32:30)

"Факел" (Новый Уренгой) - "Нефтяник" (Оренбург) - 3:2 (22:25, 25:18, 27:29, 29:27, 15:7)

"Динамо" (Ленинградская область) - "Урал" (Уфа) - 1:3 (23:25, 17:25, 25:18, 19:25)

НОВА (Новокуйбышевск) - "Динамо" (Краснодар) - 3:2 (23:25, 25:17, 26:28, 25:16, 15:9)

"Белогорье" (Белгород) - "Енисей" (Красноярск) - 3:0 (25:17, 25:20, 25:14)