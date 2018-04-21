Московское "Динамо" - чемпион России среди женщин!

Московское "Динамо" стало чемпионом России среди женских команд. В финале столичный клуб в трех матчах победил казанских одноклубниц.
Для "Динамо" из Москвы это третий чемпионский титул подряд и шестой в истории. До них казанская команда побеждала пять раз подряд - с 2011 по 2015 год, причем во всех случаях в финале были обыграны столичные одноклубницы. Год назад в решающем матче также сошлись эти две команды, московское "Динамо" победило в серии 3-1.
В матче за третье место "Уралочка-НТМК" одолела "Енисей" и повела в серии 2-1.
Чемпионат России
Суперлига
Женщины
Финал
Третий матч
"Динамо" (Москва) - "Динамо" (Казань) - 3:2 (25:23, 19:25, 22:25, 25:12, 15:6)
Счет в серии - 3-0 (3:0, 3:2)
За третье место
"Уралочка-НТМК" (Свердловская область) - "Енисей" (Красноярск) - 3:1 (25:21, 17:25, 25:19, 25:23)
Счет в серии - 2-1 (1:3, 3:1)
egoshin-alex
Что- то сетов у меня больше, уменьшу на 1:)
22:17 21 апреля
egoshin-alex
Молодчицы динамовки! После упущенного 4-го сета 5-й и 6-й - в одну калитку! Все сыграли отлично! Но Ветрова лучшая, поиграла во всех амплуа и не оплошала.
22:15 21 апреля
bugr1969
И как можно после сегодняшней игры не брать в сборную Щербань и Ветрову ????
21:59 21 апреля
Монте-Кристо (Мститель) .
Поздравляю ! Молодцы девчонки !!!
21:54 21 апреля
bugr1969
Молодцы девчонки ! Второй и третий сет не старались , но в четвертом и пятом сетах соперниц просто разгромили ! Всё по делу , оба Кубка если бы достались Казани и мужской и женский слишком жирно было бы )))
21:47 21 апреля
faizrah
Эх, Ришат Ришат...
21:37 21 апреля