21:33 21 апреля | Волейбол — Россия

Московское "Динамо" - чемпион России среди женщин!

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Московское "Динамо" стало чемпионом России среди женских команд. В финале столичный клуб в трех матчах победил казанских одноклубниц.

Для "Динамо" из Москвы это третий чемпионский титул подряд и шестой в истории. До них казанская команда побеждала пять раз подряд - с 2011 по 2015 год, причем во всех случаях в финале были обыграны столичные одноклубницы. Год назад в решающем матче также сошлись эти две команды, московское "Динамо" победило в серии 3-1.

В матче за третье место "Уралочка-НТМК" одолела "Енисей" и повела в серии 2-1.

Чемпионат России

Суперлига

Женщины

Финал

Третий матч

"Динамо" (Москва) - "Динамо" (Казань) - 3:2 (25:23, 19:25, 22:25, 25:12, 15:6)

Счет в серии - 3-0 (3:0, 3:2)

За третье место

"Уралочка-НТМК" (Свердловская область) - "Енисей" (Красноярск) - 3:1 (25:21, 17:25, 25:19, 25:23)

Счет в серии - 2-1 (1:3, 3:1)

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/women/russia/2017-2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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egoshin-alex

Что- то сетов у меня больше, уменьшу на 1:)

22:17 21 апреля

egoshin-alex

Молодчицы динамовки! После упущенного 4-го сета 5-й и 6-й - в одну калитку! Все сыграли отлично! Но Ветрова лучшая, поиграла во всех амплуа и не оплошала.

22:15 21 апреля

bugr1969

И как можно после сегодняшней игры не брать в сборную Щербань и Ветрову ????

21:59 21 апреля

Монте-Кристо (Мститель) .

Поздравляю ! Молодцы девчонки !!!

21:54 21 апреля

bugr1969

Молодцы девчонки ! Второй и третий сет не старались , но в четвертом и пятом сетах соперниц просто разгромили ! Всё по делу , оба Кубка если бы достались Казани и мужской и женский слишком жирно было бы )))

21:47 21 апреля

faizrah

Эх, Ришат Ришат...

21:37 21 апреля

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