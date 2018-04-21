Московское "Динамо" - чемпион России среди женщин!

Московское "Динамо" стало чемпионом России среди женских команд. В финале столичный клуб в трех матчах победил казанских одноклубниц.

Для "Динамо" из Москвы это третий чемпионский титул подряд и шестой в истории. До них казанская команда побеждала пять раз подряд - с 2011 по 2015 год, причем во всех случаях в финале были обыграны столичные одноклубницы. Год назад в решающем матче также сошлись эти две команды, московское "Динамо" победило в серии 3-1.

В матче за третье место "Уралочка-НТМК" одолела "Енисей" и повела в серии 2-1.

Чемпионат России

Суперлига

Женщины

Финал

Третий матч

"Динамо" (Москва) - "Динамо" (Казань) - 3:2 (25:23, 19:25, 22:25, 25:12, 15:6)

Счет в серии - 3-0 (3:0, 3:2)

За третье место

"Уралочка-НТМК" (Свердловская область) - "Енисей" (Красноярск) - 3:1 (25:21, 17:25, 25:19, 25:23)

Счет в серии - 2-1 (1:3, 3:1)