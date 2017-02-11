Московское "Динамо", "Белогорье" и "Зенит" одержали победы

Московское "Динамо" на выезде переиграло оренбуржский "Нефтяник" в матче 19-го тура чемпионата России. В других встречах казанский "Зенит" переиграл "Факел", "Урал" уступил "Кузбассу", НОВА проиграла "Енисею", "Белогорье" выиграло у "Газпрома-Югры".

Лидирует в турнирной таблице "Зенит", вторым идет московское "Динамо", а замыкает тройку лучших "Белогорье".

Чемпионат России

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19-й тур

"Нефтяник" (Оренбург) - "Динамо" (Москва) - 1:3 (17:25, 21:25, 33:31, 20:25)

"Зенит-Казань" (Казань) - "Факел" (Новый Уренгой) - 3:0 (25:22, 25:20, 25:21)

"Урал" (Уфа) - "Кузбасс" (Кемерово) - 1:3 (23:25, 25:22, 16:25, 18:25)

"Динамо" (Краснодар) - "Динамо-ЛО" (Ленинградская область) - 3:0 (28:26, 25:18, 25:19)

"Енисей" (Красноярск) - НОВА (Новокуйбышевск) - 3:0 (25:22, 25:19, 25:22)

"Газпром-Югра" (Сургут) - "Белогорье" (Белгород) - 0:3 (20:25, 20:25, 25:27)