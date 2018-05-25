"Минчанка" и "Локомотив" - в составе женской Суперлиги

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко сообщил, что "Минчанка" и калининградский "Локомотив" вошли в состав женской Суперлиги сезона-2018/19. Такое решение было принято организацией на заседании президиума.

– В женском чемпионате России добавляются две команды – "Минчанка" и "Локомотив", – передает "Р-Спорт" слова Шевченко. – То есть в чемпионате России будут принимать участие 12 клубов.

В прошлом сезоне в Суперлиге играли только 10 команд.

"Минчанка" в завершившемся сезоне стала чемпионом Белоруссии и вышла в финал Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ), где проиграла "Эджзаджибаши" со счетом 1:3 (14:25, 21:25, 25:22, 11:25).

Для "Локомотива" это будет первый сезон. В апреле было объявлено о создании клуба из Калиниградской области, его главным тренером стал Андрей Воронков.