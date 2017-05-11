Михайлов признан MVP "Финала шести" чемпионата России

Диагональный "Зенита" Максим Михайлов признан самым ценным игроком "Финала шести" чемпионата России-2016/17. Казанцы в четверг победили в финале московское "Динамо" (3:0) и стали девятикратными чемпионами России. Полностью список лучших игроков турнира выглядит следующим образом:

Лучший подающий - Вильфредо Леон ("Зенит")

Лучший либеро - Эрик Шоджи ("Локомотив")

Лучший блокирующий - Дмитрий Щербинин ("Динамо")

Лучший пасующий - Александр Бутько ("Зенит")

Лучший нападающий - Мэтт Андерсон ("Зенит")