Малых подписала контракт с "Енисеем"

Агент двукратной чемпионки Европы Натальи Малых Владимир Касторнов сообщил, что волейболистка продолжит карьеру в красноярском "Енисее". Россиянка с 2015 года выступала за краснодарское "Динамо".

- Наталья Малых перешла в "Енисей", контракт заключен на один сезон, - цитирует "Р-Спорт" Касторнова. - Вариантов у Натальи было немало, в том числе и зарубежные клубы. Команды топовые, в еврокубках, но без Лиги чемпионов. "Енисей" - в Лиге чемпионов, это сыграло свою роль при выборе клуба. Плюс важно было наличие в команде связующих, играющих в быстрый волейбол. Наталья любит быстрые передачи. Поэтому она остановила свой выбор на "Енисее".