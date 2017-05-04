Максим Михайлов: "Сборная России запоздала с омоложением"

Диагональный "Зенита" и сборной России Максим Михайлов выразил мнение, что причиной неудачи команды на Олимпиаде-2016 стала смена поколений. Россияне после победы на Играх-2012, четыре года спустя стали лишь четвертыми. Также Михайлов подчеркнул, что не знает, попадет ли в команду на Олимпиаду-2020.

- Неизвестно, в каком я буду функциональном и игровом состоянии через три года, и как дальше Шляпников будет комплектовать команду, - цитируют "Известия" Михайлова. - Поэтому сейчас можно что-то говорить в отношении сборной только на нынешний год. Дальше уже будем смотреть. В любом случае было бы правильным вызывать на каждый сбор национальной команды тех, кто сильнее на данный момент, независимо от возраста. Вызывать человека, не демонстрирующего свой потенциал здесь и сейчас, только из-за его статуса и опыта было бы неправильно.

– Вы для себя нашли ответ на вопрос, почему сборная на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро осталась без медалей, проиграв в матче за третье место сборной США, ведя в счете 2:0?

– Думаю, это наш реальный уровень на сегодняшний день. Мы показали максимум своих возможностей. А те сборные, что были выше нас, значительно опередили Россию в развитии. В первую очередь за счет своевременного омоложения своих команд. Мы же с этим запоздали. Думаю, в ближайший олимпийский цикл нам удастся нагнать другие страны.

– Мы слишком держались за золотой состав Лондона-2012?

– Отчасти да. А когда у опытных игроков пошли травмы, не хватило времени, чтобы подготовить им равноценную замену.