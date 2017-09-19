Максим Михайлов: "Не считаю себя волейбольным Месси, даже ни в какое сравнение с ним не иду"

Диагональный "Зенита" и сборной России Максим Михайлов отметил, что не считает себя ни волейбольным Лионелем Месси, ни кем-то близким к нему. Он также добавил, что одной из его целей является победа на чемпионате мира.

Напомним, ранее вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин назвал Михайлова волейбольным Месси.

– Я не считаю себя ни Месси, ни кем-то близким к нему. Лео – суперзвезда из другого вида спорта. Даже ни в какое сравнение с ним я не иду, – приводит "Р-Спорт" слова Михайлова. – Если сыграли на Евро хорошо, то значит, вся команда сыграла хорошо. Я выделил только Диму Волкова, но только потому, что он потенциально может быть большой звездой, а так все звенья сборной отработали отлично – от связующих до либеро.

– Наверное, в волейболе таких, как Месси, быть не может. В одиночку матч не выиграть.

– Я считаю, что в коллективных видах спорта индивидуальная заслуга очень условна. В очень редких случаях один игрок может выиграть матч. Это может случиться в одном матче на миллион, и такие игроки рождаются раз в 50-100 лет. Можно выиграть в одиночку несколько очков, партию, но никак не игру. Это может сделать только команда.

– Все внутрироссийские трофеи у вас уже есть, Лига чемпионов и чемпионат Европы тоже. Есть у вас цель выиграть вообще все?

– У меня есть цель выигрывать поэтапно. Сейчас впереди чемпионат России, Лига чемпионов и клубный чемпионат мира. Потом начнется сезон сборной, начнутся новые цели. Если будешь гнаться за всем, то ничего не поймаешь.

– Победы на чемпионате мира у вас пока нет. Это мечта?

– Безусловно, хочется. Россия в волейболе только один раз была в медалистах чемпионата мира. Пока что-то не складывалось. Это одна из моих целей.