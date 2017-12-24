Максим Михайлов: "К сожалению, мы давали "Динамо" бороться"

Диагональный казанского "Зенита" Максим Михайлов после победы над московским "Динамо"​ (3:1) в матче чемпионата России остался недоволен тем, что его команде не удалось дожать соперника в третьей партии. Он также добавил, что потом игрокам удалось собраться.

"Зенит" сохранил лидерство в турнирной таблице чемпионата России. Команда после 15 игр набрала 41 очко и опережает "Белогорье" на один балл.

– К сожалению, мы не смогли дожать соперника в третьей партии до конца и давали им бороться. Это главный минус сегодняшней игры, но то, что смогли собраться в четвертой партии – это хорошо, – приводит "Р-Спорт" слова Михайлова. – Поход в цирк? В этом месяце было действительно очень много волейбола, игр. В первую очередь для эмоциональной нагрузки очень хорошо. Спорт состоит не только из физики и тренировок.