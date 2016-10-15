11:44 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

"Локомотив" намерен претендовать на wild card "Финала шести" Кубка России

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Генеральный "Локомотива" Роман Станиславов намерен претендовать на wild card на участие в "Финале шести" Кубка России. Турнир пройдет в Сургуте 12-17 декабря. В нем примут участие "Газпром-Югра", казанский "Зенит", "Белогорье", "Факел", московское "Динамо" и команда, получившая wild card.

- В целом у клуба есть желание претендовать, - приводит "Р-Спорт" слова Станиславова. - Скорее всего, мы будем подавать заявку. Нужно еще предварительно проговорить это с главным тренером. Просто участвовать в турнире не хочется. Всегда хочется ставить максимальные цели. Кубок России - это второй по престижности турнир после чемпионата страны. Попробуем получить wild card.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/volleyball/20161015/1110794627.html

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