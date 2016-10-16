"Кузбасс" обыграл "Факел"

"Кузбасс" в 4-м туре чемпионата России обыграл "Факел" на своей площадке - 3:1. "Локомотив" с тем же счетом одержал победу над командой НОВА и вышел на второе место в таблице. В других поединках "Уфа" одержала победу над "Нефтяником", "Енисей" обыграл "Газпром-Югру", а "Динамо" было сильнее "Югры-Самотлора".

Чемпионат России

Суперлига

Мужчины

4-й тур

"Нефтяник" (Оренбург) - "Урал" (Уфа) - 1:3 (22:25, 25:23, 22:25, 12:25)

"Югра-Самотлор" (Нижневартовск) - "Динамо" (Краснодар) - 3:1 (24:26, 25:20, 25:23, 25:17)

"Газпром-Югра" (Сургут) - "Енисей" (Красноярск) - 1:3 (27:29, 18:25, 25:23, 23:25)

"Локомотив" (Новосибирск) - НОВА (Новокуйбышевск) - 3:1 (25:16, 25:23, 19:25, 25:19)

"Кузбасс" (Кемерово) - "Факел" (Новый Уренгой) - 3:1 (23:25, 25:21, 25:21, 27:25)