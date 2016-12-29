Кубинский связующий вернулся в "Енисей"

Кубинский связующий Йоандри Диас подписал контракт с "Енисеем", сообщает официальный сайт клуба. Он защищал цвета команды из Красноярского края на протяжении двух сезонов и помог ей вернуться в суперлигу. Летом вместо Диаса и Андрея Зубкова в команду пришли Деян Винчич и Роман Жось. По итогам первого круга чемпионата России было принято решение расторгнуть контракт с Винчичем.

- Мы благодарим Деяна за игру, он игрок высокого уровня, но, к сожалению, не вписался в стиль игры нашей команды, - сказал директор "Енисея" Эдуард Носков. - Не было должного взаимодействия с основными игроками, и это одна из причин, почему мы оказались внизу турнирной таблицы.

- Как было принято решение о возвращении Диаса? Как он отреагировал?

- С первых туров было ясно, что мы будем искать связующего, хотелось вернуть Диаса сразу, но он перенес операцию на локте в октябре. Мы знали, что реабилитация займет время примерно до Нового года. Я лично летал на переговоры с Диасом и его агентом в Польшу. Йоандри обрадовался моему появлению, было видно, что он и сам хочет вернуться в Красноярск.