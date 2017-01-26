Крючкова встретилась с замгубернатора Краснодарского края по поводу долга местного "Динамо"

Двукратная чемпионка мира по волейболу, чемпионка Европы, двукратная чемпионка России Светлана Крючкова сообщила, что провела встречу с заместителем губернатора Краснодарского края Андреем Алексеенко по поводу задолженности краснодарского "Динамо" перед ней. Крючкова с 2012 по 2016 год выступала за "Динамо". На прошлой неделе спортсменка сообщила, что клуб по-прежнему не выплатил ей три месячные зарплаты и премии за победу в четырех Кубках, хотя она выиграла дело в суде по этой задолженности.

– В среду я встречалась с вице-губернатором Краснодарского края Андреем Анатольевичем Алексеенко по поводу задолженности клуба передо мной, – цитирует "Р-Спорт" Крючкову. – На встрече присутствовали работники клуба, юристы и главный бухгалтер. Встреча прошла для меня очень продуктивно. Андрей Анатольевич пообещал мне, что, как только деньги у клуба появятся, моя задолженность будет погашена в полном объеме.

Словам Андрея Алексеенко я верю. В конце 2015 года "Динамо" выиграло Кубок России. После этого Алексеенко пришел к нам в команду на собрание, и задолженность перед нами была погашена в кратчайшие сроки. Я доверяю этому человеку, и именно из-за этого я пошла на прием именно к нему. По срокам пока неизвестно, когда финансирование клуба возобновится.