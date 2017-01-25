Краснодарское "Динамо" может стать банкротом

Краснодарское "Динамо" рискует стать банкротом уже в ближайшее время. Соответствующий иск в октябре уже подала "Молодежная студенческая лига по волейболу".

В прошлом году к клубу было подано 14 исков, а общая сумма требований составляет более 50 миллионов рублей.

– Клуб прилагает усилия, чтобы урегулировать ситуацию. Пока есть договоренность у игроков с руководством клуба о том, чтобы волейболисты оставались в команде. Но сказать сложно, дождутся ли они конца сезона или нет, – отметил волейбольный агент Владимир Касторнов.

Только компания, владельцем которой является волейбольный агент Владимир Касторнов, требует взыскать с краснодарского "Динамо" 30 миллионов долга и 14 миллионов неустойки.

В декабря прошлого года суд удовлетворил иск МБУ "Дворец спорта "Олимп" к краснодарскому клубу на сумму 6,8 миллиона рублей. Компания сдает в аренду площадку, на которой команда проводит домашние матчи. В "Олимпе" отметили, что пока никаких денег они не получили, но не ответили, планируют ли они в ближайшее время запретить выступать краснодарскому клубу на их арене. (Сергей ФИШ​)