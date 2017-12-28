Константин Ушаков: "Спасибо Соколовой, что согласилась помочь "Динамо" в сложный момент"

Главный тренер краснодарского "Динамо" Константин Ушаков подчрекнул, что у команды огромное желание одержать победу в матче 11-го тура чемпионата России с "Сахалином". По словам специалиста, волейболистки приложат все силы для того, чтобы выиграть.

– Мы не опускаем рук. У нас просто огромное желание победить, и мы будет делать для этого все возможное, – приводит пресс-служба "Динамо" слова Ушакова. – Сейчас в команду пришла Любовь Соколова. Огромное ей спасибо, что согласилась помочь "Динамо" в такой сложный момент. Для нас ее опыт бесценен.

Соколова возобновила карьеру в краснодарском "Динамо"