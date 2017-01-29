Константин Ушаков: "Нужен волейбол Краснодарскому краю или нет? Руководство "Динамо" не реагирует"

Главный тренер женской команды краснодарского "Динамо" Константин Ушаков заявил, что своим бойкотом команда пыталась увидеть реакцию руководства, однако отметил, что никто не отреагировал на пропуски матчей. Мужская и женская команды бойкотировали свои матчи в чемпионатах России. Ранее сообщалось, что клуб может стать банкротом в ближайшее время. В прошлом году к клубу было подано 14 исков, а общая сумма требований составляет более 50 миллионов рублей.

– Очень сложно было принимать такое решение, но дальше тянуть было некуда, - цитирует "Р-Спорт" Ушакова. - Всеми силами старались девчонкам говорить, что надо ждать, биться, терпеть. Мы представляем Краснодарский край, команду с большими традициями, которая добилась очень многого за последнее время. Мы не должны терять свое лицо… Но по всей видимости руководство Краснодарского края это устраивало – мы бьемся, и как будто это так и надо.

Мы решили посмотреть на реакцию руководства – нужны мы или нет - и поддержать ребят. Нужен ли волейбол Краснодарскому краю или нет? В течение пары дней ждем какого-то ответного действия от руководства. У меня нет информации, но кажется, что никакой реакции не было. Не звонил ни губернатор края, ни курирующий наш клуб вице-губернатор.