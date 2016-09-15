Казанское и московское "Динамо" сыграют в прощальной игре Гамовой основными составами

Волейболистки казанского и московского "Динамо" сыграют друг против друга основными составами в прощальном матче двукратной чемпионки мира Екатерины Гамовой. Об этом сообщил директор клуба из столицы Татарстана Сергей Чернышов. Встреча пройдет 1 октября в Казани. Прославленная волейболистка завершила карьеру весной 2016 года.

– Формат матча определен. 1 октября в Казани сыграют основные составы казанского и московского "Динамо", или практически сборная России, – цитирует "Р-Спорт" Чернышова. – К этому матчу успеют подъехать все легионеры – Элица Василева и Майя Поляк, так что ждем интересного волейбола. Зрители увидят увлекательное шоу, так что приглашаем болельщиков на эту игру. Разумеется, сама Екатерина Гамова примет участие в этом матче.