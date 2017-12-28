Казанское "Динамо" победило московское в чемпионате России

Волейболистки казанского "Динамо" обыграли одноклубниц из Москвы со счетом 3:1 в матче 11-го тура Суперлиги. Для команды из Казани эта победа стала 10-й в 11 играх.

В других встречах "Уралочка-НТМК" проиграла "Протону" (1:3), а "Ленинградка" одержала победу над "Енисеем" (3:1).

Суперлига

Женщины

11-й тур

"Динамо-Казань" (Казань) – "Динамо" М (Москва) – 3:1 (25:19, 27:25, 17:25, 25:16)

"Динамо" Кр (Краснодар) – "Сахалин" (Южно-Сахалинск) – 2:3 (25:23, 25:14, 12:25, 23:25, 12:15)

"Уралочка-НТМК" (Свердловская область) – "Протон" (Саратовская область) – 1:3 (25:16, 20:25, 14:25, 23:25)

"Енисей" (Красноярск) – "Ленинградка" (Санкт-Петербург) – 1:3 (24:26, 23:25, 25:22, 20:25)