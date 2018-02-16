Казанское "Динамо" одержало 26-ю победу подряд в сезоне, обыграв "Сахалин"

В первом матче 1/4 финала плей-офф женской Суперлиги казанское "Динамо" переиграло дома "Сахалин" со счетом 3:0. Эта победа стала для казанской команды 26-й кряду в сезоне (17 в Суперлиге, 5 в Кубке России и 4 в Лиге чемпионов).

Вторая игра в серии состоится 3 марта в Южно-Сахалинске.

В параллельной встрече московское "Динамо" обыграло "Ленинградку" со счетом 3:0. Второй матч пройдет 5 марта в Санкт-Петербурге.

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1/4 финала

"Динамо" (Казань) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 3:0 (25:12, 25:18, 25:13)

16 февраля.

"Динамо" (Москва) - "Ленинградка" (Санкт-Петербург) - 3:0 (25:22, 25:22, 25:17)

16 февраля.

Плей-офф женской Суперлиги