Казанское "Динамо" одержало 26-ю победу подряд в сезоне, обыграв "Сахалин"

В первом матче 1/4 финала плей-офф женской Суперлиги казанское "Динамо" переиграло дома "Сахалин" со счетом 3:0. Эта победа стала для казанской команды 26-й кряду в сезоне (17 в Суперлиге, 5 в Кубке России и 4 в Лиге чемпионов).
Вторая игра в серии состоится 3 марта в Южно-Сахалинске.
В параллельной встрече московское "Динамо" обыграло "Ленинградку" со счетом 3:0. Второй матч пройдет 5 марта в Санкт-Петербурге.
Чемпионат России
Женщины
Суперлига
1/4 финала
"Динамо" (Казань) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 3:0 (25:12, 25:18, 25:13)
16 февраля.
"Динамо" (Москва) - "Ленинградка" (Санкт-Петербург) - 3:0 (25:22, 25:22, 25:17)
16 февраля.