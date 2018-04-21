Казанский "Зенит" выиграл у питерского во втором матче финала суперлиги

Действующий чемпион России казанский "Зенит" победил одноклубников из Санкт-Петербурга во втором матче финала суперлиги. В первой игре казанцы выиграли 3:0. Третий матч серии до трех побед состоится 28 апреля.

Клуб из столицы Татарстана выиграл восемь из последних девяти розыгрышей чемпионата, включая четыре последних подряд.

Чемпионат России

Суперлига

Мужчины

Финал

Второй матч

"Зенит-Казань" (Казань) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 3:2 (19:25, 15:25, 25:18, 25:22, 15:9)

Первый матч - 3:0