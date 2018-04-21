Казанский "Зенит" выиграл у питерского во втором матче финала суперлиги

Действующий чемпион России казанский "Зенит" победил одноклубников из Санкт-Петербурга во втором матче финала суперлиги. В первой игре казанцы выиграли 3:0. Третий матч серии до трех побед состоится 28 апреля.
Клуб из столицы Татарстана выиграл восемь из последних девяти розыгрышей чемпионата, включая четыре последних подряд.
Чемпионат России
Суперлига
Мужчины
Финал
Второй матч
"Зенит-Казань" (Казань) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 3:2 (19:25, 15:25, 25:18, 25:22, 15:9)
Первый матч - 3:0
Григорич
Странные поддавки во второй встрече!
00:13
bezik
В следующем сезоне бюджет казанского клуба остаётся неизменным. Надо слушать комментаторов
22:06 21 апреля
Grey Owl
ну они не бомжи, они - чемпионы в отличие от... Но такое возможно.
21:56 21 апреля
Lennon
Я не удивлюсь переезду казанских бомжей в питерское логово в следующем году...... В свое время слямзили Триумф у МО, сейчас сделали волейбольный клуб, планируют гандбольный..... Университет-Нева тоже должен умереть......
19:40 21 апреля