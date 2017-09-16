Казанский "Зенит" победил "Урал", "Белогорье" обыграло "Факел"

Состоялись матчи 2-го тура чемпионата России. Казанский "Зенит" победил "Урал" со счетом 3:0. Питерский "Зенит" взял верх над "Енисеем" - 3:1. "Белогорье" обыграло "Факел" - 3:0.
Чемпионат России
Суперлига
Мужчины
2-й тур
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Енисей" (Красноярск) - 3:1 (19:25, 25:21, 25:16, 25:22)
"Урал" (Уфа) - "Зенит-Казань" (Казань) - 0:3 (15:25, 22:25, 11:25)
"Динамо" (Москва) - "Кузбасс" (Кемерово) - 2:3 (25:21, 18:25, 20:25, 25:22, 11:15)
"Локомотив" (Новосибирск) - "Газпром-Югра" (Сургут) - 3:1 (25:15, 25:19, 19:25, 25:16)
"Белогорье" (Белгород) - "Факел" (Новый Уренгой) - 3:0 (25:23, 25:17, 25:23)
"Ярославич" (Ярославль) - "Югра-Самотлор" (Нижневартовск) - 3:1 (19:25, 25:21, 25:16, 25:22)