Казанский "Зенит" победил "Кузбасс", "Белогорье" – "Ярославич"

Казанский "Зенит" одержал победу над "Кузбассом" со счетом 3:1 в матче 20-го тура Суперлиги. В других встречах новосибирский "Локомотив" обыграл "Факел" (3:1), а "Ярославич" проиграл "Белогорью" (0:3).

"Зенит" лидирует в турнирной таблице Суперлиги, набрав 54 очка. У ближайшего преследователя "Белогорья" 51 балл.

Суперлига

Мужчины

20-й тур

"Зенит-Казань" (Казань) – "Кузбасс" (Кемерово) – 3:1 (25:15, 25:21, 22:25, 25:12)

"Локомотив" Н (Новосибирск) – "Факел" (Новый Уренгой) – 3:1 (16:25, 33:31, 25:21, 27:25)

"Ярославич" (Ярославль) – "Белогорье" (Белгород) – 0:3 (11:25, 21:25, 21:25)