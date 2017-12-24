21:32 24 декабря | Волейбол — Россия

Казанский "Зенит" победил "Динамо" и сохранил лидерство в чемпионате России

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Волейболисты казанского "Зенита" обыграли московское "Динамо" со счетом 3:1 в матче 15-го тура Суперлиги. Эта победа позволила "Зениту" сохранить лидерство в турнирной таблице чемпионата России. Команда после 15 игр набрала 41 очко и опережает "Белогорье" на один балл.

"Динамо" занимает 6-ю строчку, имея в активе 26 очков.

Чемпионат России

Суперлига

Регулярный чемпионат

15-й тур

"Динамо М" (Москва) – "Зенит-Казань" (Казань) – 1:3 (25:27, 22:25, 27:25, 20:25)

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/men/russia/2017-2018/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Платошкин Андрей

Хорошая игра. Динамо могло еще партеечку зацепить. Но все-таки Зенит пока сильнее!

22:15 24 декабря