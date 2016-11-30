Казанский "Зенит" одержал 11-ю победу подряд на старте сезона

В матче 11-го тура мужской суперлиги казанский "Зенит" на своем поле в трех сетах обыграл НОВУ. Для подопечных Владимира Алекно победа стала 11-й кряду на старте сезона. Клуб из столицы Татарстана единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

В другом поединке "Кузбасс" на выезде в четырех сетах одолел "Югру-Самотлор", "Енисей" уступил "Уралу" (1:3), а "Белогорье" нанесло поражение "Динамо" из Краснодара (3:0).

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11-й тур

"Югра-Самотлор" (Нижневартовск) – "Кузбасс" (Кемерово) – 1:3 (25:19, 20:25, 22:25, 23:25)

"Урал" (Уфа) – "Енисей" (Красноярск) – 3:1 (25:22, 25:23, 23:25, 25:23)

"Динамо" (Краснодар) – "Белогорье" (Белгород) – 0:3 (18:25, 18:25, 23:25)

"Зенит-Казань" (Казань) – НОВА (Новокуйбышевск) – 3:0 (25:21, 25:19, 25:22)