Казанский "Зенит" обыграл московское "Динамо"

В матче мужской суперлиги казанский "Зенит" обыграл на выезде московское "Динамо" со счетом 3:1. В другом поединке "Газпром-Югра" одолела "Югру-Самотлор" – 3:1.

Чемпионат России

Суперлига

20-й тур

"Газпром-Югра" (Сургут) – "Югра-Самотлор" (Нижневартовск) – 3:1 (17:25, 25:22, 25:21, 25:20)

"Локомотив" (Новосибирск) – "Нефтяник" (Оренбург) – 3:0 (25:22, 25:19, 25:16)

"Динамо" (Москва) – "Зенит" (Казань) – 1:3 (25:22, 16:25, 23:25, 24:26)

"Кузбасс" (Кемерово) – "Динамо" (Краснодар) – 3:0 (25:17, 25:12, 25:15)

"Динамо" (Ленинградская область) – "Енисей" (Красноярск) – 0:3 (22:25, 23:25, 18:25)

"Урал" (Уфа) – "Факел" (Новый Уренгой) – 0:3 (21:25, 22:25, 16:25)

"Белогорье" (Белгород) – "НОВА" (Новокуйбышевск) – 3:0 (25:17, 25:16, 25:21)