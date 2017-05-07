18:30 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Казанский "Зенит" обыграл "Локомотив" в "финале шести"

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"Зенит" одержал победу над "Локомотивом" в матче "финала шести" чемпионата России - 3:2. Этот результат позволил новосибирцам выйти в полуфинал турнира. Казанцы определят свое место в таблице в следующем матче с "Газпром-Югрой".

Чемпионат России

Суперлига

Мужчины

Финал шести

Группа А

"Зенит" (Казань) - "Локомотив" (Новосибирск) - 3:2 (20:25, 21:25, 25:16, 25:22, 19:17)

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/men/russia/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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rusfed 2.0

Никто в этом сезоне не был так близок к тому, чтобы побить Зенит. Даже матч-бол поимели. Жаль

19:13

rusfed 2.0

Чтобы что-то получить, в это сначала надо инвестировать. Если Калининград хочет зрелищ - их надо оплачивать. Не бывает так, что и не елку залезть, и пятой точкой не пожертвовать. А сегодня проблема на Лавочкина была в том, что билеты - единые на весь день - были раскуплены динамовскими болелами, некоторые из которых решили пойти только на игру Динамо

19:12

Don Miguel

Устроили преждевременно волейбольное пиршество для гурманов. Казань в ЛЧ подобного не видела. Волейбол в России супер! Жаль, что финал дали Москве, мы бы в Калининграде пришли раз в пять больше. Но чинушам легче проехаться до Лавочкина, чем лететь к нам.

19:06