Казанский "Зенит" обыграл "Локомотив" в "финале шести"

"Зенит" одержал победу над "Локомотивом" в матче "финала шести" чемпионата России - 3:2. Этот результат позволил новосибирцам выйти в полуфинал турнира. Казанцы определят свое место в таблице в следующем матче с "Газпром-Югрой".
Чемпионат России
Суперлига
Мужчины
Финал шести
Группа А
"Зенит" (Казань) - "Локомотив" (Новосибирск) - 3:2 (20:25, 21:25, 25:16, 25:22, 19:17)
rusfed 2.0
Никто в этом сезоне не был так близок к тому, чтобы побить Зенит. Даже матч-бол поимели. Жаль
19:13
rusfed 2.0
Чтобы что-то получить, в это сначала надо инвестировать. Если Калининград хочет зрелищ - их надо оплачивать. Не бывает так, что и не елку залезть, и пятой точкой не пожертвовать. А сегодня проблема на Лавочкина была в том, что билеты - единые на весь день - были раскуплены динамовскими болелами, некоторые из которых решили пойти только на игру Динамо
19:12
Don Miguel
Устроили преждевременно волейбольное пиршество для гурманов. Казань в ЛЧ подобного не видела. Волейбол в России супер! Жаль, что финал дали Москве, мы бы в Калининграде пришли раз в пять больше. Но чинушам легче проехаться до Лавочкина, чем лететь к нам.
19:06