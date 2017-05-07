Казанский "Зенит" обыграл "Локомотив" в "финале шести"

"Зенит" одержал победу над "Локомотивом" в матче "финала шести" чемпионата России - 3:2. Этот результат позволил новосибирцам выйти в полуфинал турнира. Казанцы определят свое место в таблице в следующем матче с "Газпром-Югрой".

Чемпионат России

Суперлига

Мужчины

Финал шести

Группа А

"Зенит" (Казань) - "Локомотив" (Новосибирск) - 3:2 (20:25, 21:25, 25:16, 25:22, 19:17)