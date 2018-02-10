Казанский "Зенит" досрочно выиграл регулярный чемпионат России

Казанский "Зенит" победил НОВА в матче чемпионата России. Клуб из столицы Татарстана досрочно обеспечил себе первое место в регулярном чемпионате.

Чемпионат России

Мужчины

Суперлига

23-й тур

"Югра-Самотлор" (Нижневартовск) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 0:3 (15:25, 28:30, 19:25)

"Зенит-Казань" (Казань) - НОВА (Новокуйбышевск) - 3:0 (25:17, 25:19, 28:26)

"Енисей" (Красноярск) - "Динамо" (Москва) - 0:3 (25:27, 25:27, 19:25)

"Факел" (Новый Уренгой) - "Газпром-Югра" (Сургут) - 3:0 (25:22, 25:19, 25:16)

"Динамо-ЛО" (Ленинградская область) - "Ярославич" (Ярославль) - 3:1 (23:25, 25:21, 25:14, 25:21)