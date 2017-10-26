Казанский "Зенит" добился 60-й победы подряд, обыграв "Енисей" в суперлиге

Казанский "Зенит" в матче 8-го тура чемпионата России в гостях победил "Енисей" со счетом 3:1.
"Зенит" лидирует в турнирной таблице, красноярский клуб занимает 10-е место.
Казанский клуб не проигрывает в чемпионате России с ноября 2015 года. Победная серия составляет уже 60 матчей.
Чемпионат России
Суперлига
Мужчины
8-й тур
"Енисей" (Красноярск) – "Зенит" (Казань) – 1:3 (22:25, 20:25, 25:23, 24:26)
solomonakov
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
18:46
rusfed 2.0
по-моему, это всего лишь вторая партия, которую зенит в этом сезоне проиграл
17:25