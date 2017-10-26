Казанский "Зенит" добился 60-й победы подряд, обыграв "Енисей" в суперлиге

Казанский "Зенит" в матче 8-го тура чемпионата России в гостях победил "Енисей" со счетом 3:1.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице, красноярский клуб занимает 10-е место.

Казанский клуб не проигрывает в чемпионате России с ноября 2015 года. Победная серия составляет уже 60 матчей.

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8-й тур

"Енисей" (Красноярск) – "Зенит" (Казань) – 1:3 (22:25, 20:25, 25:23, 24:26)