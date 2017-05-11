21:14 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Казанский "Зенит" - чемпион России-2016/17!

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Казанский "Зенит" стал чемпионом России в сезоне-2016/17. В финальном матче подопечные Владимира Алекно в трех сетах обыграли московское "Динамо". Для команды из столицы Татарстана это девятый чемпионский титул. Все они были завоеваны за последние 11 сезонов.

Бронзовые медали выиграл новосибирский "Локомотив", выигравший в матче за третье место у "Белогорья".

Чемпионат России

Мужчины

Суперлига

Финал

"Зенит" (Казань) - "Динамо" (Москва) - 3:0 (25:20, 25:17, 25:16)

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/men/russia/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Паснаход

Браво, парни! Отработали сезон по максимуму! Казань рулит! Ждём теперь клубный ЧМ!

21:49

belaruss

всё по делу, лучшие в Европе должны быть лучшими в России, поздравления казанцам !!

21:38

nik27772

в домино наверное долбились, уважуха-ха-хаааааааааааааааааа

21:37