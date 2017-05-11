Казанский "Зенит" - чемпион России-2016/17!

Казанский "Зенит" стал чемпионом России в сезоне-2016/17. В финальном матче подопечные Владимира Алекно в трех сетах обыграли московское "Динамо". Для команды из столицы Татарстана это девятый чемпионский титул. Все они были завоеваны за последние 11 сезонов.
Бронзовые медали выиграл новосибирский "Локомотив", выигравший в матче за третье место у "Белогорья".
Чемпионат России
Мужчины
Суперлига
Финал
"Зенит" (Казань) - "Динамо" (Москва) - 3:0 (25:20, 25:17, 25:16)
Паснаход
Браво, парни! Отработали сезон по максимуму! Казань рулит! Ждём теперь клубный ЧМ!
21:49
belaruss
всё по делу, лучшие в Европе должны быть лучшими в России, поздравления казанцам !!
21:38
nik27772
в домино наверное долбились, уважуха-ха-хаааааааааааааааааа
21:37