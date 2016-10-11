Карполь назвал причину неудачного выступления женской сборной России на Олимпиаде

Главный тренер "Уралочки" Николай Карполь на предсезонной пресс-конференции в Екатеринбурге назвал причину неудачного выступления женской сборной России на Олимпиаде. Подопечные Юрия Маричева не смогли пробиться в полуфинал, в трех сетах уступив Сербии.

– Причина в том, что отсутствовали наши игроки. Бабешина и Ильченко готовились и были в отличной форме. Но за неделю до Игр их заменили на менее подготовленных. Кроме того, тренерскому штабу сборной не хватило квалификации и умения комплектовать команду, – цитирует Карполя официальный сайт клуба.