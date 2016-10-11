13:38 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Карполь назвал причину неудачного выступления женской сборной России на Олимпиаде

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Главный тренер "Уралочки" Николай Карполь на предсезонной пресс-конференции в Екатеринбурге назвал причину неудачного выступления женской сборной России на Олимпиаде. Подопечные Юрия Маричева не смогли пробиться в полуфинал, в трех сетах уступив Сербии.

– Причина в том, что отсутствовали наши игроки. Бабешина и Ильченко готовились и были в отличной форме. Но за неделю до Игр их заменили на менее подготовленных. Кроме того, тренерскому штабу сборной не хватило квалификации и умения комплектовать команду, – цитирует Карполя официальный сайт клуба.

Дополнительная информация

http://uralochka-vc.ru/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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echo2011

Я-то думал,что Карполь скажет о том,что тренером,увы,был не он.А то бы Россия показала...

14:06

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