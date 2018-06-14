Волейболист санкт- петербургского "Зенита" Ореоль Камехо сможет играть за сборную России после смены спортивного гражданства. Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

Ранее 31-летнему Камехо было предоставлено гражданство России, а сам кубинский волейболист заявил о желании выступать за национальную сборную страны.

- Камехо сможет выступать за сборную, но ему необходимо пройти процедуру смены спортивного гражданства. Поэтому здесь важно, какое решение примет Международная федерация волейбола (ФИВБ). Спортсмен должен подать соответствующую заявку, а мы, как национальная федерация, также способствуем ее поступлению в ФИВБ, - цитирует ТАСС Яременко.

В сезоне-2017/18 Камехо стал серебряным призером чемпионата России.