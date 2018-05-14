Калинин ушел из московского "Динамо"

Московское "Динамо" объявило о расставании с обладателем Кубка ЕКВ 2012 года, доигровщиком Денисом Калининым. В составе клуба волейболист провел 26 матчей в сезоне-2017/18, набрал 24 очка и вместе с командой стал обладателем бронзовых медалей суперлиги.

"Мужской волейбольный клуб "Динамо" (Москва) благодарит Дениса за большой вклад в завоевание бронзовых медалей команды и квалификацию в Европейскую Лигу чемпионов на будущий сезон. Желаем Денису успешного продолжения карьеры!" – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

В серии за третье место суперлиги-2018 "Динамо" дважды обграл "Кузбасс" (3-0, 3-2). В Лиге чемпионов прошлого сезона москвичи с шестью очками заняли последнее место в группе.