"Искра" не погасила долги по зарплате перед бывшими игроками

Бывший центральный блокирующий "Искры" Александр Богомолов подчеркнул, что клуб так и не погасил задолженности перед игроками команды. Финансовые проблемы в сезоне-2012/13 привели к тому, что команда впервые в истории вылетела из суперлиги.

Позже правительство Московской области перевело на счет клуба 112,5 миллиона рублей, но игроки так и не получили зарплату, несмотря на выигранный суд.

- У "Искры" огромный долг - задолженность за полтора-два года, и ничего не происходит, - приводит "Р-Спорт" слова Богомолова. - Все заглохло - "спасибо" Бельмачу, он пропал и все. Жалко команду ужасно, потому что имеют самый лучший зал в России, и так все это дело затихло. Когда я буду большим и крутым тренером, я вернусь к этому вопросу. Так просто нельзя взять и потерять этот клуб.