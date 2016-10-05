10:23 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

"Искра" не погасила долги по зарплате перед бывшими игроками

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Бывший центральный блокирующий "Искры" Александр Богомолов подчеркнул, что клуб так и не погасил задолженности перед игроками команды. Финансовые проблемы в сезоне-2012/13 привели к тому, что команда впервые в истории вылетела из суперлиги.

Позже правительство Московской области перевело на счет клуба 112,5 миллиона рублей, но игроки так и не получили зарплату, несмотря на выигранный суд.

- У "Искры" огромный долг - задолженность за полтора-два года, и ничего не происходит, - приводит "Р-Спорт" слова Богомолова. - Все заглохло - "спасибо" Бельмачу, он пропал и все. Жалко команду ужасно, потому что имеют самый лучший зал в России, и так все это дело затихло. Когда я буду большим и крутым тренером, я вернусь к этому вопросу. Так просто нельзя взять и потерять этот клуб.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/volleyball/20161005/1110351099.html

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