Ирина Заряжко: "О сыгранности волейболисток казанского "Динамо" пока нет и речи"

Лидер казанского "Динамо" Ирина Заряжко после победы над московскими одноклубницами в матче чемпионата России (3:2) отметила, что пока рано говорить о сыгранности в команде. В этой игре прервалась 25-матчевая беспроигрышная серия московского "Динамо".

– Для меня это вообще первая победа над московским "Динамо". А нет, от счастья чуть не забыло, что мы еще "Уралочкой" как-то побеждали.

– Сыгрались вы очень здорово.

– Что вы! Конечно, мы прибавили по сравнению с тем, что было месяц назад, но о сыгранности речи не идет. Особенно это чувствуется в моменты, когда немного теряешь внимание.

– Для вас эта победа стала неожиданностью?

– Я ее хотела! Меня, правда, расстроило, что мы не смогли выиграть третью партию. Причем по большей части – из-за своих ошибок. Но ведь и "Динамо" – чемпионки России. Не просто так!

– Как раз хотел спросить про третью партию. Если честно, я не верил, что вы сумеете собраться после нее.

– Я тоже опасалась этого. Но мы как-то так слаженно и уверенно сработали в начале… Вот это меня очень порадовало. (Владимир ИВАНОВ)