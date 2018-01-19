Ирина Фетисова: "Панков – очень хороший психолог, он понимает женскую натуру"

Блокирующая московского "Динамо" и сборной России Ирина Фетисова осталась довольна тем, что главным тренером национальной команды назначили Вадима Панкова. Волейболистка отметила требовательность и внимательность специалиста.

– Я знала, что федерация выбирала между Вадимом Анатольевичем и Ришатом Гилязутдиновым, – цитирует РИА "Новости" Фетисову. – В обоих случаях тренеры заслуженные, хорошие. Я очень рада, что тренером сборной будет российский специалист, а не иностранный. Я знаю, как работает Вадим Анатольевич. Он требовательный тренер, но в то же время и понимающий. Он очень хорошо знает женскую психологию, поэтому с ним легко работается. Можно сказать, Панков – очень хороший психолог, он понимает женскую натуру.

Вчера Панков был назначен главным тренером женской сборной России. С 2012 по 2015 год Фетисова работала под руководством этого специалиста в "Заречье-Одинцово".