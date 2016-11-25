Илья Власов прооперирован в Германии

Блокирующий "Факела" Илья Власов перенес операцию в Германии, сообщает официальный сайт клуба. Игрок в начале ноября получил разрыв мениска. Сейчас он проводит курс реабилитации в Москве.

- Чувствую себя хорошо, готов к всем необходимым процедурам, только бы скорее восстановиться и приступить к тренировкам, - сказал Илья Власов. – Курс реабилитации продлится одну неделю, а затем я начну тренироваться по индивидуальному плану с нашим тренером по физической подготовке Алексеем Константиновым. Буду стараться вернуться в строй как можно скорее.