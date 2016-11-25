19:42 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Илья Власов прооперирован в Германии

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Блокирующий "Факела" Илья Власов перенес операцию в Германии, сообщает официальный сайт клуба. Игрок в начале ноября получил разрыв мениска. Сейчас он проводит курс реабилитации в Москве.

- Чувствую себя хорошо, готов к всем необходимым процедурам, только бы скорее восстановиться и приступить к тренировкам, - сказал Илья Власов. – Курс реабилитации продлится одну неделю, а затем я начну тренироваться по индивидуальному плану с нашим тренером по физической подготовке Алексеем Константиновым. Буду стараться вернуться в строй как можно скорее.

Дополнительная информация

http://www.fakelvolley.com/home/fakelnews/1490-ilya-vlasov-prooperirovan-i-pristupil-k-reabilitatsii.html

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