20:10 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Игорь Филиппов: "Зениту" в матче с "Динамо" немного помогли судьи"

0
0
0
1

Блокирующий "Динамо" Игорь Филиппов подчеркнул, что в полуфинале Кубка России против "Зенита" (0:3) судьи были на стороне казанской команды. В финале турнира "Зенит" в субботу встретится с "Локомотивом".

- Немножко судьи помогли "Зениту" сегодня, - приводит "Р-Спорт" слова Филиппова. - Во второй партии Денис Бирюков сделал отличную скидку, был блок-аут, а показали, что было касание сетки, которого не было на самом деле. Везение, просто везение. Мы боролись, но....

В первой партии мы привыкали к сопернику, пристреливались. Но это ни в коем случае нас не оправдывает, причина только в нас. Во второй партии пришла уверенность - подняли несколько мячей, сыграли на блоке. Игра пошла, поехали вперед, но везение было на стороне соперника.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/volleyball/20161216/1113841360.html

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

marksan

О чём речь? 0:3 - есть 0:3!

20:51

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ