Губерниев и Мусэрский вступили в перепалку в Инстаграме из-за чествования футболистов на Манежке

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в Инстагрме ответил олимпийскому чемпиону по волейболу Дмитрию Мусэрскому, который ранее высказал замечание, что во время чествования спортсменов в Москве волейболистам не дали выступить с речью.
Сборная России по волейболу, победившая в Лиге наций, присутствовала на празднике на Манежной площади, куда была приглашена и сборная России по футболу, вышедшая в 1/4 финала ЧМ-2018.
Диалог Мусэрского и Губерниева:
– Все было построено вокруг футболистов, которые приехали на 20 минут и потом куда-то исчезли, – написал Мусэрский. – Мы же проторчали там 3 часа – с начала концерта до самого закрытия!
По итогу никого из игроков даже не объявили и не дали возможность обратиться с речью к зрителям... Вот отношение к ПЕРВЫМ местам в ВОЛЕЙБОЛЕ в нашей стране".
– Интересно, а я кого объявлял? Неужто не волейболистов? Дима, и если ты помнишь, про волейбол мы реально много сказали, – ответил на пост Губерниев. – Зачем так? И кто виноват, что вы с микрофонами стояли и еле сказали два слова? Удачи на чемпионате мира.
– "Поприветствуйте публику" и наши тексты совершенно не совпадали по смыслу. Тем более, должна была быть последовательность ораторов (как нам говорили), и тогда текст приобрел бы законченный смысл, – продолжил Мусэрский. – Если бы знали, что будет так, то от себя что-нибудь сымпровизировали.
И зачем тогда было целый день настраивать, что все должно быть четко, без запинок, по времени? Рассказывали, где стоять, кому говорить первым, кому вторым, мол, это же очень важное мероприятие. А в итоге получилось все наоборот. А потом: "Извините, наверное, произошел какой-то сбой.
– Зато вы очень хорошо можете связать слова: "Без Игоря (Акинфеева) мы проиграем, дай бог, чтобы он поправился, потому что это смешно – решающие матчи, а у нас в воротах гов*** будет стоять". Молодцом, – ответил на замечание Губерниева другой игрок сборной России по волейболу Артем Вольвич.
Поддерживаю @ekaterinagamova11 полностью! Листаем влево! Удивлён, читая комментарии, как люди поливают грязью человека столько вложившего в развитие спорта в своей стране! Катя не заслужила такого однозначно! . Также удивлён, что начали сравнивать футбол и волейбол! Популярность этих видов спорта, нагрузки, конкуренцию и тд... Пост не об этом! Пост о том, что значок Заслуженного Мастера Спорта даётся в России за 1-3 место в Олимпийских играх и за 1 место на Чемпионате Мира. Но никак не за выход в 1/4 финал! . Ребята-футболисты тут не причем, ещё раз повторю эти слова! Они сыграли хорошо! Прыгнули выше головы! Молодцы! Но! Всему есть своя цена и мера! Да, этот значок толком не даёт никаких привилегий по жизни, но это высшая награда в спорте и, уверен, каждый спортсмен в России мечтает ее получить! А высшая награда не может быть за 8 место... Значок ЗМС лично для меня потерял свою ценность... . P.P.S. Я вообще молчу про организацию чествования в Кремле. Все было построено вокруг футболистов, которые приехали на 20 минут и потом куда-то исчезли. Мы же проторчали там 3 часа с начала концерта до самого закрытия! А у нас сборы идут, тренировки, режим... Многие пропустили медицинские и восстановительные процедуры... По итогу никого из игроков даже не объявили и не дали возможность обратиться с речью к зрителям...🤦🏼♂️ Вот отношение к ПЕРВЫМ местам в ВОЛЕЙБОЛЕ в нашей стране!👏🏼👏🏼👏🏼