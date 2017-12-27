Главный тренер "Енисея" отправлен в отставку

Главный тренер мужской команды "Енисея" Юрий Чередник покинул свой пост по решению руководства, сообщает пресс-служба клуба. Причиной для увольнения стали неудовлетворительные результаты в чемпионате России. Команда находится на 12-м месте в турнирной таблице, в ее активе 9 очков после 15 матчей.

51-летний Чередник возглавлял красноярскую команду с 2014 года. По итогам сезона-2015/16 "Енисей" занял девятое место. Как сообщает "Р-Спорт", исполняющим обязанности главного тренера назначен старший тренер команды Юрий Маринин.