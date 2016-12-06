Гилязутдинов не общался с ВФВ по поводу работы в женской сборной России

Главный тренер казанского "Динамо" Ришат Гилязутдинов подчеркнул, что не общался с Всероссийской федерацией волейбола по поводу возможной работы с женской сборной России. Бывший главный тренер национальной команды Юрий Маричев покинул свой пост в сентябре. В начале ноября куратор женских команд ВФВ Владислав Фадеев заявил, что федерация в числе других рассматривает и кандидатуру Гилязутдинова на пост главного тренера сборной.

– Общения по поводу сборной России с Всероссийской федерацией волейбола у меня не было, – приводит "Р-Спорт" слова Гилязутдинова. – Насколько мне известно, будет назначение главного тренера сборной России. Это вся информация, которая у меня есть. Но это решение федерации. Не нам его обсуждать. Нам в любом случае нужно дальше работать, готовить игроков к национальной команде. Есть ли у меня желание поработать в сборной? Это лучше обсуждать, когда будет, о чем говорить.