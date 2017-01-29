Генменеджер краснодарского "Динамо" считает, что волейболистки имеют моральное право уйти из клуба

Генеральный менеджер краснодарского "Динамо" Андрей Макаров подчеркнул, что волейболистки бойкотировали матч с казанскими одноклубницами, поскольку ситуация с долгами "достигла морального предела". Также он выразил мнение, что игроки команды имеют право покинуть ее.

- Ситуация достигла такого предела – морального, когда, играя в разных соревнованиях, мы до сих пор не получаем денег. 7-8 месяцев без зарплаты, и показывать хороший результат – это сложно, - цитирует "Р-Спорт" Макарова. - Можно даже травму получить серьезную на соревнованиях, находясь в таком подавленном состоянии. У команды масса бытовых нерешенных проблем.

Мы не планировали принимать такое решение загодя. Надежда всегда остается. Не будем опускать рук. Надеемся, что руководство обратит внимание на нас и решит наши проблемы. Мы не знаем, как будет со следующим матчем. Это эмоциональное решение, вы поймите нас.

Игроки "Динамо" имеют моральное право сказать" до свидания" клубу, когда им столько месяцев не платят зарплату. Я им скажу только спасибо за отличную работу. Они востребованы на рынке, будут зарабатывать деньги в хороших клубах. Почему нет?