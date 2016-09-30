Гамова в прощальном матче сыграет за казанское и московское "Динамо"

Казанское и московское "Динамо" предварительно договорились о том, что Екатерина Гамова в своем прощальном матче сыграет в составе обоих команд. Прощальный матч спортсменки состоится 1 октября в Казани.

- По предварительной договоренности между клубами Гамова сыграет одну партию прощального матча за казанский клуб, а другую - за нашу команду в нашей динамовской майке, - приводит "Р-Спорт" слова генерального директора столичного клуба Владимира Зиничева. - Катя провела шесть лет в Казани и пять - в Москве.

Становление ее как игрока проходило в нашем клубе. - Для нас этот момент важен, чтобы Катя сыграла и в нашем составе в своем прощальном матче, чтобы вспомнила и московскую часть карьеры. Мы специально везем майку с ее номером.

Напомним, россиянка выступала за обе динамовские команды - за московское в 2004-2009 годах, а с 2010 по 2016 год - за казанское.