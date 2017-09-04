Гамова представила биографическую книгу

Двукратная чемпионка мира россиянка Екатерина Гамова в Москве презентовала биографическую книгу под названием "Game over". По словам волейболистки, название книги выбиралось очень долго.

- Эта книга обо мне, различных ситуациях в моей жизни, о победах, также там есть место и драматическим ситуациям. Она для всех, каждый там найдет что-то интересное про меня, мою жизнь и карьеру, - цитирует ТАСС Гамову. - Было очень много фотографий на обложку, очень долго выбирали и остановились на фотографии с довольно печальной для нашей сборной Олимпиады-2012. Надеюсь, что у нашей команды будет еще много побед, в том числе и на Играх.

Это для меня большая ответственность, я никогда не планировала писать книгу, издательство вышло на меня и фактически уговорило. Написание книги давалось тяжело, некоторые моменты не хотелось доставать из памяти, но, думаю, у нас все получилось. Какую-то победу не хочу выделять, я помню их все, они мне все дороги, также помню и поражения. Я не имею писательского опыта, но первую главу про маму написала сама, от души.

Мучались с названием, много думали, много вариантов отмели. Я подключала даже издательство, они предлагали "Легенда №11", но я этот вариант отмела сразу. Название удачное, я считаю, это мое прозвище на международной арене.

Перевод книги на английский пока не планируется, но многие фанаты пишут, что хотели бы почитать. Также можно перевести на турецкий (Гамова провела один сезон в турецком "Фенербахче").