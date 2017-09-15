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13:55 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

"Финал четырех" Кубка России пройдет в Белгороде

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Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), директор и главный тренер "Белогорья" Геннадий Шипулин сообщил, что "Финал четырех" Кубка России по волейболу среди мужских команд пройдет в Белгороде. Турнир состоится 2-3 декабря.

Отметим, что на правах хозяина "Белогорье" точно сыграет в квартете сильнейших.

– "Белогорье" выиграло тендер, и мы примем в Белгороде "Финал четырех" Кубка России", – приводит "Р-Спорт" слова Шипулина.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/volleyball/20170915/1125764787.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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NVA23

Заслуженно. Белгородцы заждались большую четвёрку! Вэлкам!)

14:00