"Финал четырех" Кубка России пройдет в Белгороде

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), директор и главный тренер "Белогорья" Геннадий Шипулин сообщил, что "Финал четырех" Кубка России по волейболу среди мужских команд пройдет в Белгороде. Турнир состоится 2-3 декабря.

Отметим, что на правах хозяина "Белогорье" точно сыграет в квартете сильнейших.

– "Белогорье" выиграло тендер, и мы примем в Белгороде "Финал четырех" Кубка России", – приводит "Р-Спорт" слова Шипулина.