"Факел" победил петербургский "Зенит", "Локомотив" проиграл московскому "Динамо"

"Факел" обыграл санкт-петербургский "Зенит" со счетом 3:0 в матче 17-го тура Суперлиги. Эта победа стала для команды из Нового Уренгоя 12-й подряд.

В другой встрече "Локомотив" проиграл московскому "Динамо" – 1:3. Для новосибирцев это поражение стало третьим подряд.

"Енисей" обыграл "Ярославич" (3:1) и прервал серию из 9 поражений в чемпионате России.

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17-й тур

"Урал" (Уфа) – НОВА (Новокуйбышевск) – 3:0 (25:21, 25:22, 25:18)

"Динамо-ЛО" (Ленинградская область) – "Газпром-Югра" (Сургут) – 3:1 (25:22, 2:25, 25:19, 33:31)

"Факел" (Новый Уренгой) – "Зенит" СПб (Санкт-Петербург) – 3:0 (25:22, 25:22, 25:15)

"Локомотив" Н (Новосибирск) – "Динамо" М (Москва) – 1:3 (25:18, 32:34, 22:25, 21:25)

"Ярославич" (Ярославль) – "Енисей" (Красноярск) – 1:3 (19:25, 25:19, 14:25, 22:25)