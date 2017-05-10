"Факел" обыграл "Газпром-Югру" в матче за пятое место в суперлиге

В матче за пятое место мужской суперлиги "Факел" обыграл "Газпром-Югру" со счетом 3:1.
Чемпионат России
Суперлига
Мужчины
Матч за 5-е место
"Газпром-Югра" (Сургут) – "Факел" (Новый Уренгой) – 1:3 (20:25, 16:25, 25:16, 23:25)
В матче за пятое место мужской суперлиги "Факел" обыграл "Газпром-Югру" со счетом 3:1.
Чемпионат России
Суперлига
Мужчины
Матч за 5-е место
"Газпром-Югра" (Сургут) – "Факел" (Новый Уренгой) – 1:3 (20:25, 16:25, 25:16, 23:25)
rusfed 2.0
Жаль, что Кузбасс до Москвы не дошел. А так финал равных пяти получился, а не шести
16:10