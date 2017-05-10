"Факел" обыграл "Газпром-Югру" в матче за пятое место в суперлиге

В матче за пятое место мужской суперлиги "Факел" обыграл "Газпром-Югру" со счетом 3:1.

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Матч за 5-е место

"Газпром-Югра" (Сургут) – "Факел" (Новый Уренгой) – 1:3 (20:25, 16:25, 25:16, 23:25)