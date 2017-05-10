15:51 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

"Факел" обыграл "Газпром-Югру" в матче за пятое место в суперлиге

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В матче за пятое место мужской суперлиги "Факел" обыграл "Газпром-Югру" со счетом 3:1.

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Матч за 5-е место

"Газпром-Югра" (Сургут) – "Факел" (Новый Уренгой) – 1:3 (20:25, 16:25, 25:16, 23:25)

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/men/russia/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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rusfed 2.0

Жаль, что Кузбасс до Москвы не дошел. А так финал равных пяти получился, а не шести

16:10